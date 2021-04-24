Доктор Мясников объяснил, какая рыба угрожает здоровью

Крупная рыба опасна для здоровья из-за большого количества содержащейся в ней ртути. Такое заявление сделал доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Какие мы знаем хищные рыбы? Тунец, лососевые — сёмга", — заявил врач.

Однако доктор заметил, что популярный в салате белый или жёлтый консервированный тунец не представляет угрозы для здоровья человека. Медик также посоветовал есть рыбу небольшого размера, которую предпочитают аборигены на островах, тогда как остальные виды они стараются продать туристам.

В заключение врач посоветовал беременным женщинам есть морскую рыбу не более двух раз в неделю, дабы не навредить плоду.

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