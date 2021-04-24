"Я еду и всё!": Врач из Пензы рассказал Лайфу, как сын пациента избил его и угнал скорую

Врач-реаниматолог из Пензы, который в ночь на 23 апреля прибыл по вызову, но в результате оказался избит местным жителем, рассказал Лайфу подробности инцидента.

По словам Евгения Архангородского, работающего на Пензенской городской станции скорой медицинской помощи, бригада медиков приехала на вызов к тяжёлому пациенту с пневмонией, дыхательной недостаточностью и температурой за 40. Мужчину транспортировали вниз к машине, внутри которой его ожидал сын. Хотя по закону в реанимобиль нельзя пускать кого-либо из посторонних, тот не ждал особого приглашения и сам забрался в кабину.

"Он не вышел, сказал: "Я сын, я имею право! Я еду и всё" Я его также попросил выйти. И после чего [он] встал, вышел из машины, нанёс прямой удар ногой мне в грудную клетку, после чего я повалился на землю, ко мне подбежали фельдшера мои. А он пошёл в кабину, вытолкнул его [водителя], сел за руль, поехал. Машина уехала с больным. Я лежал на асфальте, мне было не очень хорошо. Он подбежал снова, откуда-то из-за угла, начал требовать: "Дайте мне водителя, пускай садится за руль". Дальше меня под руки довели до машины, погрузили в машину, продолжали оказывать помощь [больному пациенту, отцу дебошира], довезли до больницы, сдали больного, после чего поехали в полицию", — объяснил ситуацию Архангородский.

После этого другая бригада дождалась полиции, но правоохранители отпустили мужчину, поскольку не было заявления от потерпевшего. Однако впоследствии нападавшего задержали.

"Когда написали заявление вчера, его задержали. Меня также отвели в больницу, госпитализировали. Пока нахожусь здесь, у меня сильный ушиб грудной клетки, то есть ходил скрюченный, плюс ушиб сердца, сотрясение поставили", — отметил врач.

В Московской области полицейский ранее застрелил буйного мужчину, который пытался угнать машину скорой помощи и нападал на людей с лопатой.

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