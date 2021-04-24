В Италии скончалась знаменитая певица и актриса Мильва
В последние годы артистка страдала болезнью Альцгеймера и жила в своей квартире в центре Милана вместе с секретаршей Эдит и дочерью Мартиной.
Фото © ТАСС / Bottaro / ROPI via ZUMA Press
Знаменитая итальянская певица и актриса Мильва (Мария Ильва Биолкати) скончалась в Милане. Она умерла на 82-м году жизни, сообщает газета la Repubblica.
"Мильва была одной из наиболее ярких исполнительниц итальянской песни. Её голос вызывал глубокие чувства у целых поколений. Великая итальянка, актриса, которая выступала на международной сцене, сделав глобальным свой успех и высоко неся имя своей страны", — заявил в связи с уходом певицы министр культуры Италии Дарио Франческини.
Мильва с невероятным успехом гастролировала во всех уголках мира, выпустила более 170 альбомов с песнями на итальянском, французском, немецком, английском, испанском, японском, греческом и корейском языках, которые были изданы общим тиражом свыше 80 миллионов экземпляров. Актриса была награждена высокими государственными наградами Италии, Германии и Франции.
В последние годы артистка страдала болезнью Альцгеймера и жила в своей квартире в центре Милана вместе с секретаршей Эдит и дочерью Мартиной.
Ранее Лайф писал о смерти фронтмена Bay City Rollers Леса Маккьюэна. О кончине музыканта сообщили его родственники. Известно, что артист ушёл из жизни в собственном доме в Лондоне.
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