53 члена экипажа пропавшей индонезийской подлодки признаны погибшими

53 члена экипажа индонезийской подводной лодки KRI Nanggala 402, с которой ранее была потеряна связь, признаны властями страны погибшими. Об этом стало известно в ходе новостной конференции ВМС Индонезии.

Власти показали найденные на месте крушения субмарины различные предметы, всплывшие на поверхность, например детали торпедного аппарата, ёмкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа.

По мнению индонезийских военнослужащих, причиной гибели подлодки стала образовавшаяся в ней трещина, на что указывают обломки, найденные в том месте, где KRI Nanggala 402 видели в последний раз.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту подлодки закончился кислород. Это случилось в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля). 24 апреля судно было найдено на глубине 850 метров.

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