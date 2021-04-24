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"Все эти джемы и белый хлеб": Диетолог рассказала об опасностях британской диеты

Одной из главных проблем является большое количество в ней углеводов, что может привести к развитию сахарного диабета.

24 апреля 2021, 14:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-диетолог Ольга Шмелёва объяснила опасность так называемой британской диеты. По словам медика, она не доведёт до добра и подходит далеко не всем.

"Она опасна очевидным набором веса, поскольку содержит большое количество простых углеводов. Все эти джемы и белый хлеб быстро попадают в кровь и под воздействием инсулина мгновенно усваиваются, чаще всего в жировую ткань", — заявила Шмелёва в беседе с телеканалом "Звезда".

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Медик также добавила, что помимо ожирения эта диета может подарить человеку ещё и сахарный диабет, так как при чрезмерном употреблении содержащих быстрые углеводы продуктов есть риск развития инсулиновой резистентности. Но и это ещё не всё. Шмелёва отметила, что такой рацион провоцирует скопление в организме большого количества холестерина, что в итоге может привести к атеросклерозу сосудов.

Ранее Лайф писал о совершенно обратной диете, которая не только поможет сохранить здоровье, но и подарит придерживающемуся её гражданину долголетие. Её рацион прост, но очень важно с ним не переборщить.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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