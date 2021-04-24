"Все эти джемы и белый хлеб": Диетолог рассказала об опасностях британской диеты
Одной из главных проблем является большое количество в ней углеводов, что может привести к развитию сахарного диабета.
Фото © Pixabay
Врач-диетолог Ольга Шмелёва объяснила опасность так называемой британской диеты. По словам медика, она не доведёт до добра и подходит далеко не всем.
"Она опасна очевидным набором веса, поскольку содержит большое количество простых углеводов. Все эти джемы и белый хлеб быстро попадают в кровь и под воздействием инсулина мгновенно усваиваются, чаще всего в жировую ткань", — заявила Шмелёва в беседе с телеканалом "Звезда".
Медик также добавила, что помимо ожирения эта диета может подарить человеку ещё и сахарный диабет, так как при чрезмерном употреблении содержащих быстрые углеводы продуктов есть риск развития инсулиновой резистентности. Но и это ещё не всё. Шмелёва отметила, что такой рацион провоцирует скопление в организме большого количества холестерина, что в итоге может привести к атеросклерозу сосудов.
Ранее Лайф писал о совершенно обратной диете, которая не только поможет сохранить здоровье, но и подарит придерживающемуся её гражданину долголетие. Её рацион прост, но очень важно с ним не переборщить.
Выбор редакции
Доктор Мясников указал на самый опасный жир в теле человека
Диетолог рассказала, как не попасться на уловку обезжиренных продуктов
"Ростех" намерен к концу 2021 года зарегистрировать свою вакцину от ковида и гриппа
В украинском Днепре киллер застрелил человека
Похожа на принцессу Диану: в Великобритании предположили, кто может стать новой королевой после Елизаветы II
Комментариев: 0