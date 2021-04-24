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В украинском Днепре киллер застрелил человека

Согласно данным СМИ, убитого мужчину звали Анар Мамедов.

24 апреля 2021, 14:16

Кадр из видео Strana.ua

В центре Днепра киллер убил человека. Видео © Strana.ua

На Украине в центре Днепра киллер в маске убил человека. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

На кадрах, которые запечатлела камера, видно, что мужчина садится в автомобиль, после чего к нему подбегает киллер в маске и открывает огонь из пистолета. Несмотря на стрельбу, жертва выбралась из авто и успела отбежать. Однако убийца заметил это и выстрелил по бегущему мужчине ещё раз, после чего тот упал и был добит киллером.

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Согласно данным источника издания, погибшего мужчину звали Анар Мамедов. Полиция начала расследование убийства.

Ранее был опубликован допрос киллера, который убил криминального авторитета Алика Рыжего. Он успел выпустить в свою жертву минимум пять пуль, всё произошло в фитнес-клубе элитного московского ЖК.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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