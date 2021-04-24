В украинском Днепре киллер застрелил человека
Согласно данным СМИ, убитого мужчину звали Анар Мамедов.
Кадр из видео Strana.ua
В центре Днепра киллер убил человека. Видео © Strana.ua
На Украине в центре Днепра киллер в маске убил человека. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
На кадрах, которые запечатлела камера, видно, что мужчина садится в автомобиль, после чего к нему подбегает киллер в маске и открывает огонь из пистолета. Несмотря на стрельбу, жертва выбралась из авто и успела отбежать. Однако убийца заметил это и выстрелил по бегущему мужчине ещё раз, после чего тот упал и был добит киллером.
Согласно данным источника издания, погибшего мужчину звали Анар Мамедов. Полиция начала расследование убийства.
Ранее был опубликован допрос киллера, который убил криминального авторитета Алика Рыжего. Он успел выпустить в свою жертву минимум пять пуль, всё произошло в фитнес-клубе элитного московского ЖК.
Выбор редакции
"Смешно": Сенатор Джабаров оценил заявление Киева о невозможности приезда Зеленского в Москву
Убийцы девушки-хореографа в Москве за неделю до преступления напали ещё на одного человека
Похожа на принцессу Диану: в Великобритании предположили, кто может стать новой королевой после Елизаветы II
"Все эти джемы и белый хлеб": диетолог рассказала об опасностях "британской" диеты
Праздники как второй отпуск: сколько дней отдыхают в разных странах мира
Комментариев: 0