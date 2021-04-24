В украинском Днепре киллер застрелил человека

На кадрах, которые запечатлела камера, видно, что мужчина садится в автомобиль, после чего к нему подбегает киллер в маске и открывает огонь из пистолета. Несмотря на стрельбу, жертва выбралась из авто и успела отбежать. Однако убийца заметил это и выстрелил по бегущему мужчине ещё раз, после чего тот упал и был добит киллером.