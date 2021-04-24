Пропавшая индонезийская подводная лодка обнаружена на глубине 850 метров

При сканировании дна Балийского моря индонезийские поисковики обнаружили пропавшую недавно подводную лодку "Нангала". Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на командующего ВМС Индонезии.

Лодку обнаружили на глубине 850 метров. В данный момент идёт подготовка к операции по спасению выживших (предположительно) членов экипажа субмарины из подводного плена.

Однако надежды найти выживших на борту подлодки мало, так как, по подсчётам, на ней давно должен был закончиться запас кислорода. Он истощился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля).

Напомним, субмарина ВМС Индонезии с 53 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 21 апреля. С тех пор ведутся её активные поиски.

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