Почти 9 тысяч случаев ковида выявили в России за минувшие сутки
Вместе с тем более девяти тысяч пациентов вылечили от коронавируса и выписали из больниц.
Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
В России за последние сутки было выявлено 8828 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Наибольшее число заражений было зафиксировано в Москве. Там за сутки CoViD-19 подтвердился у 2541 человека. Также в тройку регионов, лидирующих по числу заболеваний, попали Санкт-Петербург (689) и Московская область (596). При этом полностью выздоровели и выписались из больниц 9254 пациента.
По данным оперштаба, с начала пандемии в стране ковидом заразилось 4 753 789 человек. 4 380 468 из них уже выздоровели, ещё 107 900 скончались от осложнений, связанных с заболеванием.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, и назвала нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране "достаточно стабильной".
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