На Землю надвигается новая магнитная буря: врач объяснил, кому стоит остерегаться

На Землю надвигается умеренная магнитная буря. Солнечная "ударная волна" дойдёт до нашей планеты уже завтра, 25 апреля. Как сообщает Центр прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, частичный выброс корональной массы связан с солнечной вспышкой C3 в районе 2816 в 22.0435 UTC.

В беседе с агентством Ura.ru директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский объяснил, кому стоит опасаться грядущей магнитной бури.

"Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим", — рассказал специалист.

По его словам, чтобы снизить риск возникновения таких осложнений, нужно вовремя принимать лекарства и следить за артериальным давлением. Также медик посоветовал избегать больших физических нагрузок и стрессовых ситуаций.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о магнитных бурях и заявил, что не стоит их винить в болезнях человека.

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