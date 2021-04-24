На Землю надвигается новая магнитная буря: врач объяснил, кому стоит остерегаться
Чтобы избежать тяжёлых последствий, специалист рекомендует вовремя принимать лекарства и следить за состоянием.
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На Землю надвигается умеренная магнитная буря. Солнечная "ударная волна" дойдёт до нашей планеты уже завтра, 25 апреля. Как сообщает Центр прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, частичный выброс корональной массы связан с солнечной вспышкой C3 в районе 2816 в 22.0435 UTC.
В беседе с агентством Ura.ru директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский объяснил, кому стоит опасаться грядущей магнитной бури.
"Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим", — рассказал специалист.
По его словам, чтобы снизить риск возникновения таких осложнений, нужно вовремя принимать лекарства и следить за артериальным давлением. Также медик посоветовал избегать больших физических нагрузок и стрессовых ситуаций.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о магнитных бурях и заявил, что не стоит их винить в болезнях человека.
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