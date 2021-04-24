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Россиян предупредили о глистах и кишечной палочке в мясе для шашлыков

К прожарке и приготовлению мяса, а также к его свежести врачи рекомендуют относиться очень тщательно.

24 апреля 2021, 07:17
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Дни с 1 по 10 мая в России объявлены нерабочими, и многие ринутся на шашлыки. Главное в приготовлении этого блюда — правильно выбрать сырое или уже замаринованное в контейнере мясо. Дело в том, что некачественные продукты — кладезь бактерий, рассказала в беседе с телеканалом "360" заместитель директора по лечебной работе клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова.

Эксперт посоветовала смотреть на срок годности уже готового шашлыка в маринаде. К тому же важно выбрать тот продукт, в котором меньше ингредиентов, ведь маринад, с помощью которого порой скрывают несвежее мясо, — идеальное место для роста энтерококков и кишечной палочки.

Чужие шашлыки: как готовят мясо на углях в других странах

Чужие шашлыки: как готовят мясо на углях в других странах

"Где зелень и овощи, всегда существует риск получения земли, спор, бактерий и простейших. То, что потом даёт определённую схожую симптоматику с проявлением диарейного синдрома, нарушения процессов пищеварения", — добавила гастроэнтеролог медицинского учреждения "СМ-Клиника" Нурия Дианова.

Врач также напомнила, что перед употреблением просто необходимо мыть мясо, а после этого его нужно хорошо прожаривать. Частично сырые куски создают риск заражения кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллёзом или гельминтозом.

Россиянам рассказали о рецепте лёгкого шашлыка, который можно есть сразу после поста

Россиянам рассказали о рецепте лёгкого шашлыка, который можно есть сразу после поста

Ранее Лайф рассказывал, что стоимость шашлыков резко выросла в России. Так, упаковка колбасок для гриля весом 300–500 граммов обойдётся в 250 рублей. За один килограмм придётся отдать 500 рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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