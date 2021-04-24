В Приморье завели дело после того, как соцработники оставили пенсионерку-инвалида без помощи

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников артёмовского центра социального обслуживания по статье "Халатность". По версии следствия, соцработники не стали помогать бабушке-инвалиду 1931 года рождения, хотя знали, что она нуждается в социальной поддержке. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По результатам проверки, которая прошла в марте прошлого года, был составлен документ, согласно которому вдова ветерана Великой Отечественной войны якобы не нуждается в помощи. С тех пор к ней никто не ходил.

"В силу занимаемой должности им достоверно было известно, что пенсионерка из-за преклонного возраста, состояния здоровья находится в беспомощном положении и не может самостоятельно передвигаться, разговаривать и обеспечивать свои естественные потребности, в том числе в питании, а также осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью", — говорится в сообщении СК.

Как заключили в СК, в результате недобросовестного выполнения обязанностей и небрежного отношения к пенсионерке та оказалась в опасном для жизни состоянии и 17 апреля 2021 года была госпитализирована. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, как на Урале суд запретил бабушке оскорблять другую пенсионерку после ссоры из-за внуков. Пожилые женщины повздорили из-за очерёдности выхода малышей на сцену, в результате чего одна из них начала оскорблять оппонентку при каждом удобном случае.

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