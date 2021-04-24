Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте
Вместе с ними в помещении находились бабушка с дедушкой. Их госпитализировали с ожогами.
Фото © ГУ МЧС России по ХМАО
В Сургуте в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. Ведомство начало проверку.
"Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара 24.04.2021 в частном доме", — говорится в сообщении.
Как уведомляет РИА "Новости", возгорание произошло около полуночи по московскому времени. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобился час. Помимо детей в доме находились их бабушка с дедушкой. Они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Ранее Лайф сообщал, что накануне вечером ещё один пожар произошёл в частном доме в городе Ишимбае в Башкирии. В результате трагедии погибли двое детей и двое взрослых.
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