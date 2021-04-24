На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося — видео
Предположительно, животное вышло из заповедника, но растерялось в городской среде и бесцельно бродило.
Скриншот из видео © LIFE
На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося. Видео © LIFE
Дикие животные выходят к людям нечасто, чаще всего причины две — голод или банальная ошибка. Такой случай сегодня приключился в Москве, там дикий лось прогулялся по улице Ясеневой. Животное свободно расхаживало по газонам и проезжей части.
Четвероногий, судя по кадрам, даже пробежался перед машиной сотрудников ДПС. Вероятнее всего, лось вышел из заповедника "Царицыно" и не смог найти дорогу назад. Оказавшиеся рядом полицейские сначала преградили ему дорогу машиной, а потом погнали в сторону МКАД.
Ранее Лайф рассказывал, как лось вышел из парка и устроил переполох на востоке Москвы. Никто из прохожих не пострадал, но прежде всего потому, что сам лось боялся людей и старался к ним не приближаться.
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