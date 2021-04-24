От недостатка кислорода в индийской больнице за ночь скончалось 25 человек
Также установлены рекорды по числу заразившихся и умерших за последние 24 часа.
Фото © ТАСС / Debarchan Chatterjee / ZUMA
По причине нехватки кислорода 25 человек скончались за ночь в одной из больниц индийской столицы Дели. Об этом сообщил телеканал NDTV.
"Власти страны выделили нам три с половиной метрические тонны кислорода. Поставка должна была осуществиться в 17 часов, но это произошло лишь около полуночи. К этому времени 25 пациентов скончались", — заявил главврач больницы Jaipur Golden Hospital Д.К. Балуджа.
По его словам, как минимум 215 ковидных пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии, им остро необходим кислород. Руководство нескольких больниц назвало ситуацию критической, а многие обратились в Высокий суд Дели за юридической помощью. Там призвали власти обеспечить лечебные заведения всем необходимым.
Индия занимает второе место после США по числу заразившихся CoViD-19 — 16,6 миллиона человек, почти 190 тысяч скончались. За прошедшие сутки в стране выявили 346 786 новых случаев, умерло более 2600 человек. Как сообщил Минздрав страны, это стало новым рекордом за всё время пандемии в Индии.
В стране одобрено три вакцины от ковида: местный Covaxin, индийский вариант препарата от AstraZeneca под названием CovieShield и российский "Спутник V", поставки которого начнутся в ближайшие месяцы.
Ранее стало известно, что сразу в нескольких регионах Индии зарегистрировали заражения мутацией коронавируса, включающей в себя сразу три различных штамма нового коронавируса.
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