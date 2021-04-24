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Категорий: 18

СМИ: Россия может ограничить импорт пива и других продуктов из Чехии

Оборот пенного напитка в РФ достигает десятков миллионов долларов и за прошлый год вырос почти на 10%.

24 апреля 2021, 07:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия может ограничить импорт продукции чешского производства, в частности пива, в рамках асимметричного ответа Москвы на высылку из Праги большого числа российских дипломатов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника в госструктурах РФ.

Как сообщает издание, российские власти сейчас рассматривают целесообразность ввода в отношении Чехии санкций, а именно ограничений в отношении импорта ряда товаров чешского производства.

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По словам одного из источников издания, прибегнуть к экономическим санкциям Москве, возможно, придётся, поскольку "нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается". Один из собеседников газеты уверен, что под запрет попадёт чешское пиво. Дело в том, что его импорт в РФ в 2020 году составил более 38 миллионов долларов, причём за прошлый год этот показатель вырос почти на 10% по сравнению с 2019 годом.

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Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики: Вильнюс, Рига и Таллин могут не сомневаться, что Москва вскоре примет ответные меры.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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