СМИ: Россия может ограничить импорт пива и других продуктов из Чехии

Россия может ограничить импорт продукции чешского производства, в частности пива, в рамках асимметричного ответа Москвы на высылку из Праги большого числа российских дипломатов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника в госструктурах РФ.

По словам одного из источников издания, прибегнуть к экономическим санкциям Москве, возможно, придётся, поскольку "нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается". Один из собеседников газеты уверен, что под запрет попадёт чешское пиво. Дело в том, что его импорт в РФ в 2020 году составил более 38 миллионов долларов, причём за прошлый год этот показатель вырос почти на 10% по сравнению с 2019 годом.