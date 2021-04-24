Роскомнадзор обвинил YouTube в систематической цензуре контента российских СМИ
С начала прошлого года ведомство направляло руководству сервиса десятки писем, но ответа на них не последовало.
Фото © Shutterstock
Роскомнадзор обвинил компанию Google, в частности её видеохостинг YouTube, в систематической цензуре контента, размещённого в аккаунтах российских СМИ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", — рассказали в РКН.
"Известно, что "Гугл" срёт на все законы": Журналист Красовский рассказал о жалобе на несправедливую политику YouTube
Там отметили, что сервис под надуманным предлогом ограничивает доступ или полностью блокирует ролики об историческом вкладе СССР в победу над фашистской армией, о событиях в Беслане в 2004 году и даже обращение президента России. В ведомстве считают, что цензуре подвергается материал, отличающийся от позиции Запада.
"Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям", — сообщили в Роскомнадзоре.
При этом в Роскомнадзоре отмечают, что с 2012 года YouTube не удалил почти шесть тысяч роликов, содержащих призывы к экстремизму, порнографию и суицидальный контент. С прошлого года РКН направил в адрес руководства сервиса почти 30 писем с требованием снять ограничения с каналов российских СМИ, однако большая часть из них осталась без ответа.
Напомним, в январе текущего года Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать гимн России и добился своего. Авторские права заявляла компания Broadcast Music, Inc. (BMI), однако они были признаны необоснованными.
Выбор редакции
"Медуза" внесена в список СМИ-иноагентов
YouTube заблокировал три оппозиционных украинских канала
Стал известен новый "голос" Парада Победы 9 Мая в Москве
Ежегодные выплаты ко Дню Победы в России получат более 33 тысяч ветеранов
15 тюремных привычек, от которых трудно избавиться после освобождения
Комментариев: 0