Роскомнадзор обвинил YouTube в систематической цензуре контента российских СМИ

Роскомнадзор обвинил компанию Google, в частности её видеохостинг YouTube, в систематической цензуре контента, размещённого в аккаунтах российских СМИ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", — рассказали в РКН.

Там отметили, что сервис под надуманным предлогом ограничивает доступ или полностью блокирует ролики об историческом вкладе СССР в победу над фашистской армией, о событиях в Беслане в 2004 году и даже обращение президента России. В ведомстве считают, что цензуре подвергается материал, отличающийся от позиции Запада.

"Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям", — сообщили в Роскомнадзоре.

При этом в Роскомнадзоре отмечают, что с 2012 года YouTube не удалил почти шесть тысяч роликов, содержащих призывы к экстремизму, порнографию и суицидальный контент. С прошлого года РКН направил в адрес руководства сервиса почти 30 писем с требованием снять ограничения с каналов российских СМИ, однако большая часть из них осталась без ответа.

Напомним, в январе текущего года Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать гимн России и добился своего. Авторские права заявляла компания Broadcast Music, Inc. (BMI), однако они были признаны необоснованными.

Авторы