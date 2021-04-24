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На 99-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица Зинаида Батраева

В течение четверти века она успешно работала бок о бок со своим мужем на благо страны.

24 апреля 2021, 09:16
<p>Зинаида Батраева. Фото © <a href="https://coollib.com/b/456738-vladimir-sergeevich-antonov-eytington/read" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CoolLib</a></p>

Зинаида Батраева. Фото © CoolLib

В возрасте 98 лет скончалась советская разведчица Зинаида Батраева. Об этом сообщила её дочь Ирина.

"Мамы не стало в четверг", — приводит РИА "Новости" слова женщины.

В Службе внешней разведки отметили, что разведчица была прекрасной сотрудницей и очень светлым человеком.

"Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева с супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди", — заявил руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

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В сборнике официального историографа СВР Владимира Антонова "Женские судьбы разведки" деятельности Зинаиды Батраевой посвящена отдельная глава.

"Я была не только разведчицей, но и женой резидента. А это накладывает дополнительные обязанности. Это тоже работа, и работа ответственная. Сотрудники резидентуры, как правило, приезжают за границу с жёнами. И надо так себя вести, так строить работу с женщинами, чтобы в семьях не было ссор, недоразумений, обид, которые могли бы повлиять на обстановку в коллективе. Мы, женщины, были дружны между собой. Дружны были и наши мужчины. А хорошая атмосфера способствовала нормальной работе резидентур в целом", — вспоминала разведчица.

Зинаида Николаевна работала бок о бок со своим мужем и начальником Борисом Батраевым в течение 25 лет. Они вместе побывали в шести долгосрочных загранкомандировках, где разведчица добывала важную оперативную информацию, поддерживая контакты с ценной агентурой на местах.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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