На 99-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица Зинаида Батраева

В течение четверти века она успешно работала бок о бок со своим мужем на благо страны.

В возрасте 98 лет скончалась советская разведчица Зинаида Батраева. Об этом сообщила её дочь Ирина.

"Мамы не стало в четверг", — приводит РИА "Новости" слова женщины.

В Службе внешней разведки отметили, что разведчица была прекрасной сотрудницей и очень светлым человеком.

"Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева с супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди", — заявил руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

В сборнике официального историографа СВР Владимира Антонова "Женские судьбы разведки" деятельности Зинаиды Батраевой посвящена отдельная глава.

"Я была не только разведчицей, но и женой резидента. А это накладывает дополнительные обязанности. Это тоже работа, и работа ответственная. Сотрудники резидентуры, как правило, приезжают за границу с жёнами. И надо так себя вести, так строить работу с женщинами, чтобы в семьях не было ссор, недоразумений, обид, которые могли бы повлиять на обстановку в коллективе. Мы, женщины, были дружны между собой. Дружны были и наши мужчины. А хорошая атмосфера способствовала нормальной работе резидентур в целом", — вспоминала разведчица.

Зинаида Николаевна работала бок о бок со своим мужем и начальником Борисом Батраевым в течение 25 лет. Они вместе побывали в шести долгосрочных загранкомандировках, где разведчица добывала важную оперативную информацию, поддерживая контакты с ценной агентурой на местах.