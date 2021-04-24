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"Ростех" намерен к концу 2021 года зарегистрировать свою вакцину от ковида и гриппа

По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, разработка предполагает только один укол, а не два.

24 апреля 2021, 09:09

Фото © PA Images / ТАСС

Госкорпорация "Ростех" намерена зарегистрировать разработанную ею вакцину от коронавируса в конце 2021 – начале 2022 года. Об этом заявил её глава Сергей Чемезов.

"Надеюсь, что к концу года, может, в начале следующего года мы сможем уже зарегистрировать", — сказал он в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1".

Чемезов добавил, что вакцина также будет защищать от гриппа. При этом понадобится только один укол.

Мурашко анонсировал появление ещё одной российской вакцины от ковида

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Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Вакцина "Ковивак" поступит в 18 регионов России до 25 апреля

Вакцина "Ковивак" поступит в 18 регионов России до 25 апреля

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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