Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Пермском крае задержали мать четверых погибших в страшном пожаре детей

В момент возгорания женщины не было дома. Теперь следствие намерено предъявить ей обвинение.

24 апреля 2021, 09:02
<p>Фото © СУ СКР по Пермскому краю</p>

Фото © СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае задержана женщина, чьи дети накануне погибли при пожаре. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, мать подозревают в причинении смерти по неосторожности.

"В настоящее время по подозрению в совершённом преступлении задержана мать детей (1988 года рождения). В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение", — отмечается в сообщении.

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Там добавили, что следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу. Сейчас правоохранители осматривают место пожара, устанавливают его причины, а также анализируют характеристику семьи.

Напомним, страшный пожар произошёл в частном доме в посёлке Утёс Пермского края накануне. В результате погибли четверо малолетних детей (шести лет, пяти лет и трёхлетние брат и сестра). Как сообщал Лайф, в момент пожара никого из взрослых дома не было.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте

сегодня в 05:50

Россиянка потратила собранные классом на выпускной деньги и "убила" свою мать, чтобы скрыть это

вчера в 21:01

В Ижевске две девушки чудом не стали жертвами рухнувшей части балкона — видео

сегодня в 09:40

Правительство утвердило систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью

сегодня в 09:51

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС — видео

сегодня в 09:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1