В Пермском крае задержали мать четверых погибших в страшном пожаре детей
В момент возгорания женщины не было дома. Теперь следствие намерено предъявить ей обвинение.
Фото © СУ СКР по Пермскому краю
В Пермском крае задержана женщина, чьи дети накануне погибли при пожаре. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, мать подозревают в причинении смерти по неосторожности.
"В настоящее время по подозрению в совершённом преступлении задержана мать детей (1988 года рождения). В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение", — отмечается в сообщении.
Там добавили, что следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу. Сейчас правоохранители осматривают место пожара, устанавливают его причины, а также анализируют характеристику семьи.
Напомним, страшный пожар произошёл в частном доме в посёлке Утёс Пермского края накануне. В результате погибли четверо малолетних детей (шести лет, пяти лет и трёхлетние брат и сестра). Как сообщал Лайф, в момент пожара никого из взрослых дома не было.
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