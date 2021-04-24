В Пермском крае задержали мать четверых погибших в страшном пожаре детей

В Пермском крае задержана женщина, чьи дети накануне погибли при пожаре. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, мать подозревают в причинении смерти по неосторожности.

"В настоящее время по подозрению в совершённом преступлении задержана мать детей (1988 года рождения). В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение", — отмечается в сообщении.

Там добавили, что следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу. Сейчас правоохранители осматривают место пожара, устанавливают его причины, а также анализируют характеристику семьи.

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