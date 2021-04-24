Во Владимирской области женщина погибла в результате удара молнии на субботнике

В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области 60-летняя женщина скончалась в результате удара молнии во время субботника. Об этом сообщает "Зебра ТВ".

"23 апреля 2021 года в результате несчастного случая скончалась Новская Ольга Борисовна, главный специалист отдела капитального строительства муниципального казённого учреждения "Служба единого заказчика" города Гусь-Хрустального", — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Представитель СУ СКР по региону Мария Серова сообщила, что по факту происшествия начата доследственная проверка.

"Это произошло около 15 часов пятницы. Дождя не было, он только начинался, был гром, они побежали от него, но не добежали", — приводит её слова ТАСС.

Ранее Лайф рассказывал, как 22-летняя сёрфингистка погибла от удара молнии во время тренировки.

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