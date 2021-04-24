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Стал известен новый "голос" Парада Победы 9 Мая в Москве

Предыдущий диктор мероприятия Евгений Хорошевцев скончался на 77-м году жизни в декабре прошлого года.

24 апреля 2021, 08:04
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Умершего в 2020 году диктора Парада Победы, народного артиста России Евгения Хорошевцева заменит его ученик Антон Сунцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к подготовке мероприятия источник.

"Озвучит текст для Парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов", — сказал собеседник агентства.

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Сунцову 39 лет, он является выпускником московского Учебного центра кино и телевидения UHD по программе "Звукорежиссура" и руководителем звукозаписывающей студии Stream Sound Records.

Напомним, "голос Парада Победы" Евгений Хорошевцев умер в декабре прошлого года на 77-м году жизни от последствий заражения коронавирусом. На фоне инфекции у него развилась сердечная недостаточность. Народный артист озвучивал все протокольные мероприятия с участием президента России. Его учителем был легендарный советский диктор Юрий Левитан.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве ночные репетиции Парада Победы на Красной площади пройдут 29 апреля и 4 мая. Затем утром 7 мая состоится генеральный прогон.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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