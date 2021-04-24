Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ежегодные выплаты ко Дню Победы в России получат более 33 тысяч ветеранов

Денежные средства будут начислены им в соответствии с указом президента от 2019 года.

24 апреля 2021, 07:52
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Более 33 тысяч россиян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, получат ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Деньги будут начислены ветеранам ВОВ вместе с пенсией в соответствии с указом российского президента, подписанным в 2019 году. Всего выплаты получат 33,2 тысячи человек, которые проживают в России и Прибалтике.

Сенатор напомнил о дополнительных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Сенатор напомнил о дополнительных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1