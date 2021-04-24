Ежегодные выплаты ко Дню Победы в России получат более 33 тысяч ветеранов
Денежные средства будут начислены им в соответствии с указом президента от 2019 года.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Более 33 тысяч россиян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, получат ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".
Деньги будут начислены ветеранам ВОВ вместе с пенсией в соответствии с указом российского президента, подписанным в 2019 году. Всего выплаты получат 33,2 тысячи человек, которые проживают в России и Прибалтике.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.
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