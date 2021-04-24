Ежегодные выплаты ко Дню Победы в России получат более 33 тысяч ветеранов

Более 33 тысяч россиян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, получат ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Деньги будут начислены ветеранам ВОВ вместе с пенсией в соответствии с указом российского президента, подписанным в 2019 году. Всего выплаты получат 33,2 тысячи человек, которые проживают в России и Прибалтике.