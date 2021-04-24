YouTube заблокировал три оппозиционных украинских канала
Ранее Минкульт Незалежной обращался к администрации сайта с требованием заблокировать "каналы Медведчука", поскольку те подпали под санкции.
Фото © Pixabay
Видеохостинг YouTube заблокировал оппозиционные украинские телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые после введения санкций вели трансляцию в Интернете. Об этом сообщает издание "Главред".
При этом за рубежом они по-прежнему доступны, как доступен и телеканал "Перший Незалежний", созданный журналистами ZIK, "112 Украина" и NewsOne.
Точные причины блокировки неизвестны, однако ранее Минкульт Украины обращался к YouTube с требованием заблокировать "каналы Медведчука", поскольку те подпали под санкции.
Напомним, в феврале СНБО Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Кроме того, из-за ограничений прекратили вещание три телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил санкции "борьбой с пропагандой".
Выбор редакции
Роскомнадзор обвинил YouTube в систематической цензуре контента российских СМИ
В Киеве объяснили, почему Зеленский не может поехать в Москву на переговоры с Путиным
От недостатка кислорода в индийской больнице за ночь скончалось 25 человек
Стал известен новый "голос" Парада Победы 9 Мая в Москве
15 тюремных привычек, от которых трудно избавиться после освобождения
Комментариев: 0