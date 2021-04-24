YouTube заблокировал три оппозиционных украинских канала

Видеохостинг YouTube заблокировал оппозиционные украинские телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые после введения санкций вели трансляцию в Интернете. Об этом сообщает издание "Главред".

При этом за рубежом они по-прежнему доступны, как доступен и телеканал "Перший Незалежний", созданный журналистами ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Точные причины блокировки неизвестны, однако ранее Минкульт Украины обращался к YouTube с требованием заблокировать "каналы Медведчука", поскольку те подпали под санкции.

Авторы