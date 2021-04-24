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YouTube заблокировал три оппозиционных украинских канала

Ранее Минкульт Незалежной обращался к администрации сайта с требованием заблокировать "каналы Медведчука", поскольку те подпали под санкции.

24 апреля 2021, 08:15

Фото © Pixabay

Видеохостинг YouTube заблокировал оппозиционные украинские телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые после введения санкций вели трансляцию в Интернете. Об этом сообщает издание "Главред".

При этом за рубежом они по-прежнему доступны, как доступен и телеканал "Перший Незалежний", созданный журналистами ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

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Точные причины блокировки неизвестны, однако ранее Минкульт Украины обращался к YouTube с требованием заблокировать "каналы Медведчука", поскольку те подпали под санкции.

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Напомним, в феврале СНБО Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Кроме того, из-за ограничений прекратили вещание три телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил санкции "борьбой с пропагандой".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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