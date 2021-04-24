На Кубани два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом

В Краснодарском крае в рейсовый автобус, шедший по маршруту Абинск — Холмск, влетел легковой автомобиль ВАЗ-2106. Как сообщил Лайфу источник, в результате ДТП двое погибли и семеро пострадали.

"Шестёрка", в которой находились водитель и две женщины, при выезде за поворот выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом, в котором находились 10 пассажиров и шофёр.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате ДТП скончались обе женщины, которые ехали в ВАЗ-2106 (одна — на месте, вторая — в машине скорой помощи), а водитель был госпитализирован. В автобусе пострадали шофёр и пять пассажиров: они получили разные травмы, в основном ушибы, ссадины и царапины.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ранее Лайф писал о ДТП на востоке Санкт-Петербурга на КАД, где в результате столкновения с легковым автомобилем загорелась и тем самым перекрыла движение фура. Оба находившихся в легковушке человека погибли.

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