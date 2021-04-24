В США назвали лауреатов позорной кинопремии "Золотая малина"
В категории "Худший дуэт" организаторы отметили бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и его ширинку.
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Незадолго до вручения премии "Оскар", которая состоится 26 апреля, прошло и традиционное чествование лауреатов "Золотой малины" — антипремии за сомнительные достижения в сфере кино.
В этом году худшим фильмом года стала документальная лента Absolute Proof ("Абсолютное доказательство"), автором которой, является бизнесмен Майк Линделл. В картине он пытается подтвердить гипотезу о кибератаке Китая во время президентских выборов 2020 года в США. Также за награду боролись: "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий" и "Мьюзик".
Худшим актёром признали Майка Линделла, сыгравшего в картине "Абсолютное доказательство". Также в числе номинантов на награду в этой номинации оказались Роберт Дауни-младший за роль в фильме про "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" и Адам Сэндлер за ленту "Хэллоуин Хьюби". А вот список худших актрис возглавила Кейт Хадсон за роль в фильме "Мьюзик". Вместе с ней среди претенденток на антипремию значились Лорен Лапкус, Энн Хэтэуэй, Анна-Мария Сиклуцка и Кэти Холмс.
Не обошлось и без курьёзов. Так в этом году аж две "Золотые малины" получил бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он появился в фильме "Борат 2" и во время интервью приставал к дочери Бората (персонаж Саши Барон Коэна), изображавшей журналистку. Джулиани отметили в номинациях "Худший актёр второго плана" и "Худший дуэт" (имеется в виду Джулиани и его ширинка). Также "Золотую малину" присудили всему 2020 году как "Худшему году за всю историю".
Напомним, в прошлом году победил в шести номинациях премии "Золотая малина" победил мюзикл "Кошки". Тогда отменили очную церемонию вручения, но это не помешало награде найти своих героев онлайн.
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