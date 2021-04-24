Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян
Дипломату выразили протест против заявления, которое "глубоко навредило отношениям двух стран".
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Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после заявления американского президента Джо Байдена о признании геноцида армян, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
"Заявление Байдена не имеет под собой правовой основы. Анкара отвергает это заявление, считает его неприемлемым и решительным образом осуждает", — сообщил Саттерфилду заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.
Американскому послу выразили протест против заявления, которое "глубоко навредило отношениям двух стран". Анкара считает неприемлемыми подобные высказывания, подчеркнул Онал. В Турции призвали американского лидера исправить эту серьёзную ошибку.
Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил тем самым историческую ошибку. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность.
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