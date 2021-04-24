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Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян

Дипломату выразили протест против заявления, которое "глубоко навредило отношениям двух стран".

24 апреля 2021, 23:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после заявления американского президента Джо Байдена о признании геноцида армян, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

"Заявление Байдена не имеет под собой правовой основы. Анкара отвергает это заявление, считает его неприемлемым и решительным образом осуждает", — сообщил Саттерфилду заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Американскому послу выразили протест против заявления, которое "глубоко навредило отношениям двух стран". Анкара считает неприемлемыми подобные высказывания, подчеркнул Онал. В Турции призвали американского лидера исправить эту серьёзную ошибку.

Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил тем самым историческую ошибку. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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