США испугались реакции на признание геноцида армян и временно закрыли свои посольства в Турции

Посольства и консульства Соединённых Штатов в Турции будут закрыты 26 и 27 апреля в качестве дополнительных мер предосторожности на фоне заявления американского президента Джо Байдена о признании геноцида армян в Османскую эпоху. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

"Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности Посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство США в Измире будут закрыты", — говорится в пресс-релизе.

Гражданам США, нуждающимся в экстренной помощи, можно будет связаться с ближайшим консульским отделом, используя указанные в обращении номера телефонов и адреса электронной почты. Им также рекомендуется избегать территорий вокруг правительственных зданий, принадлежащих США, и проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.

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