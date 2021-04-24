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США испугались реакции на признание геноцида армян и временно закрыли свои посольства в Турции

Речь идёт о дипмиссиях в Анкаре, Стамбуле, Адане и Измире. Для экстренной помощи в нерабочие дни американцев просят связываться с ближайшим консульским отделом.

24 апреля 2021, 22:53
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/istanbul.usconsulate/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Consulate General, Istanbul</a></p>

Фото © Facebook / U.S. Consulate General, Istanbul

Посольства и консульства Соединённых Штатов в Турции будут закрыты 26 и 27 апреля в качестве дополнительных мер предосторожности на фоне заявления американского президента Джо Байдена о признании геноцида армян в Османскую эпоху. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

"Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности Посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство США в Измире будут закрыты", говорится в пресс-релизе.

Байден официально признал геноцид армян

Байден официально признал геноцид армян

Гражданам США, нуждающимся в экстренной помощи, можно будет связаться с ближайшим консульским отделом, используя указанные в обращении номера телефонов и адреса электронной почты. Им также рекомендуется избегать территорий вокруг правительственных зданий, принадлежащих США, и проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.

Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Тем временем на заявление Байдена отреагировал президент Азербайджана. Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил историческую ошибку, признав геноцид армян. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность. Никол Пашинян назвал решение Байдена мощным шагом на пути истины и исторической справедливости.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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