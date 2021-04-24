США испугались реакции на признание геноцида армян и временно закрыли свои посольства в Турции
Речь идёт о дипмиссиях в Анкаре, Стамбуле, Адане и Измире. Для экстренной помощи в нерабочие дни американцев просят связываться с ближайшим консульским отделом.
Фото © Facebook / U.S. Consulate General, Istanbul
Посольства и консульства Соединённых Штатов в Турции будут закрыты 26 и 27 апреля в качестве дополнительных мер предосторожности на фоне заявления американского президента Джо Байдена о признании геноцида армян в Османскую эпоху. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.
"Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности Посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство США в Измире будут закрыты", — говорится в пресс-релизе.
Гражданам США, нуждающимся в экстренной помощи, можно будет связаться с ближайшим консульским отделом, используя указанные в обращении номера телефонов и адреса электронной почты. Им также рекомендуется избегать территорий вокруг правительственных зданий, принадлежащих США, и проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.
Тем временем на заявление Байдена отреагировал президент Азербайджана. Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил историческую ошибку, признав геноцид армян. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность. Никол Пашинян назвал решение Байдена мощным шагом на пути истины и исторической справедливости.
Выбор редакции
Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян
"Историческая ошибка": Алиев и Эрдоган обсудили заявление Байдена о признании геноцида армян
В Сирии засекли переброску сотен боевиков и пикапов с пулемётами
Массовая драка со стрельбой в Москве: трое ранены, двое с автоматом в бегах
Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Комментариев: 0