Житель Кубани через закрытую дверь подстрелил собственного сына
55-летний родитель пробил створку во время чистки ружья, а за ней оказался молодой человек.
Фото © Pixabay
В станице Некрасовской Краснодарского края мужчина через дверь подстрелил собственного сына во время чистки ружья. Об этом инциденте сообщило ГУ МВД России по региону.
"22 апреля около 20:00 в станице Некрасовской во время чистки охотничьего ружья 55-летний мужчина по неосторожности произвёл выстрел в сторону закрытой межкомнатной двери. В результате выстрела его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение", — говорится в сообщении.
Отец сразу же вызвал скорую, и его сыну была оказана вся необходимая медицинская помощь. Ему было назначено амбулаторное лечение. Также ведомство добавило, что проводит проверку по данному факту и по её результатам будет принято решение.
Ранее Лайф писал о неизвестном из Дзержинска, который выстрелил в лицо ребёнку из пневматической винтовки. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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