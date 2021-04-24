Житель Кубани через закрытую дверь подстрелил собственного сына

В станице Некрасовской Краснодарского края мужчина через дверь подстрелил собственного сына во время чистки ружья. Об этом инциденте сообщило ГУ МВД России по региону.

"22 апреля около 20:00 в станице Некрасовской во время чистки охотничьего ружья 55-летний мужчина по неосторожности произвёл выстрел в сторону закрытой межкомнатной двери. В результате выстрела его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение", — говорится в сообщении.

Отец сразу же вызвал скорую, и его сыну была оказана вся необходимая медицинская помощь. Ему было назначено амбулаторное лечение. Также ведомство добавило, что проводит проверку по данному факту и по её результатам будет принято решение.

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