Как для своих: Греция облегчила правила въезда для российских туристов
Отменён обязательный карантин. Для посещения страны достаточно наличия отрицательного теста ПЦР или свидетельства о вакцинации.
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Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну российских туристов. Пресс-секретарь греческого правительства Аристотелия Пелони подчеркнула, что для иностранцев решено ввести всё те же правила, что и для граждан страны.
Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму, указав свои контактные данные в Греции. Форму перед посадкой проверит авиаперевозчик. До 3 мая страна будет принимать по-прежнему до 4 тысяч россиян в неделю, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше. К воздушным воротам Афин, Салоников и Ираклиона добавились Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини.
"Это пилотное открытие для граждан определённых стран с 72-часовым ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Оно не касается путешествий внутри страны. Это касается конкретных аэропортов с непосредственным движением иностранных посетителей к месту назначения", — уточнила Пелони.
С середины мая Греция намерена принимать всех россиян. Новое постановление будет действовать с 26 апреля.
Отмечается, что визы в Грецию будут выдаваться россиянам, как и раньше, по стандартному принципу.
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