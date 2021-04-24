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"Нижний брейк": Нерпёнок Шлиссик умилил пользователей соцсетей своим танцем — видео

Так зверёк играет после приёма пищи, рассказали в реабилитационном центре для морских млекопитающих, где он живёт.

24 апреля 2021, 20:57

Скриншот из видео © Соцсети

Нерпёнок Шлиссик умилил пользователей соцсетей своим танцем. Видео © VK / sealrescue

Нерпёнок Шлиссик, проживающий в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих Санкт-Петербурга, в очередной раз умилил пользователей соцсетей. На этот раз любителей ластоногих зацепил танец, который Шлиссик продемонстрировал после обеда.

Сначала комментаторам показалось, что у нерпы просто-напросто чешется спинка, однако сотрудники центра заверили: так Шлиссик обычно играет после еды. Пользователи дали танцам зверька самые высокие оценки и в шутку посоветовали открыть в центре собственную танцевальную школу.

В Петербурге появятся домики для размножения нерп

В Петербурге появятся домики для размножения нерп

"Ранее были восточные танцы, а это уже элементы нижнего брейка. Талант, что и говорить!" заметил один из комментаторов, вспомнив, что недавно за танцами был замечен другой нерпёнок учреждения — Крошик.

Шлиссика спасли от голодной смерти весной прошлого года. Животное доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих Санкт-Петербурга, где на тот момент уже жил другой нерпёнок — Крошик. Шлиссика несколько раз выпускали на волю, но каждый раз он возвращался к людям. Тогда ластоногому решили найти другой дом, но, видимо, в конечном итоге всё же оставили.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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