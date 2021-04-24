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Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Телебращение будут транслировать 25 апреля 2021 года в 11.00 (12.00 мск) телеканалы TV Prima и CNN Prima News.

24 апреля 2021, 20:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/prezidentcr/photos/3712968808785517" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Miloš Zeman</a></p>

Фото © Facebook / Miloš Zeman

Президент Чехии Милош Земан намерен выступить завтра, 25 апреля, с чрезвычайным телеобращением, объявил пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек.

"Земан выступит в воскресенье, 25 апреля 2021 года, в 11:00 (12:00 мск) с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News",написал Овчачек в "Твиттере".

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Пресс-секретарь президента Чехии не уточнил тему обращения. Однако ранее Овчачек сообщал о намерении Земана высказать своё мнение об инциденте со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году и введении санкций против России. Президент республики до сих пор хранил молчание по этому поводу.

Напомним, Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позднее Прага исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС и заявила о высылке 63 сотрудников Посольства РФ. Сегодня СМИ сообщили, что в качестве асимметричного ответа Москва может запретить импорт чешского пива и других товаров.

Авторы
Юлия Коновалова

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