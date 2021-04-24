Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

"Земан выступит в воскресенье, 25 апреля 2021 года, в 11:00 (12:00 мск) с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News", – написал Овчачек в "Твиттере".

Пресс-секретарь президента Чехии не уточнил тему обращения. Однако ранее Овчачек сообщал о намерении Земана высказать своё мнение об инциденте со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году и введении санкций против России. Президент республики до сих пор хранил молчание по этому поводу.