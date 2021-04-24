В Дагестане на ректора вуза завели уголовное дело за трудоустройство "мёртвых душ"
По версии следствия, Маммаев оформлял своих близких на различные должности в университете.
Сулейман Маммаев. Фото © Дагестанский государственный медицинский университет
На ректора Дагестанского медуниверситета Сулеймана Маммаева заведено уголовное дело за фиктивное трудоустройство в вуз своих родственников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, Маммаев фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности в университете. Новые сотрудники фактически в вузе не работали. Кому в карман шла зарплата "мёртвых душ", собеседник агентства не уточняет.
Ранее Лайф рассказывал о якутском чиновнике, который получал жильё благодаря умершим родственникам.
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