Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Дагестане на ректора вуза завели уголовное дело за трудоустройство "мёртвых душ"

По версии следствия, Маммаев оформлял своих близких на различные должности в университете.

24 апреля 2021, 20:18
<p>Сулейман Маммаев. Фото © Дагестанский государственный медицинский университет</p>

Сулейман Маммаев. Фото © Дагестанский государственный медицинский университет

На ректора Дагестанского медуниверситета Сулеймана Маммаева заведено уголовное дело за фиктивное трудоустройство в вуз своих родственников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, Маммаев фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности в университете. Новые сотрудники фактически в вузе не работали. Кому в карман шла зарплата "мёртвых душ", собеседник агентства не уточняет.

В Красноярске медсестра заработала больше миллиона рублей на "мёртвых душах"

В Красноярске медсестра заработала больше миллиона рублей на "мёртвых душах"

Ранее Лайф рассказывал о якутском чиновнике, который получал жильё благодаря умершим родственникам.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес

19 апреля, 19:40

Путин: В российских вузах откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест

21 апреля, 10:19

В Пензенской области выросло число отравившихся в бассейне детей

сегодня в 20:19

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

сегодня в 20:26

Разорвало пополам: в Нижегородской области карстовая воронка поглотила части двух жилых домов — видео

сегодня в 20:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1