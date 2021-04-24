Москвичей предупредили о минусовой температуре и рассказали, когда вернётся тепло

На Москву после пары солнечных и тёплых дней обрушилось похолодание, оно задержится в столице надолго. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Ждать, конечно, тепла придётся долго. Дело в том, что сейчас погоду определяет циклоническая деятельность. Циклон, который находится к северу от Москвы, определяет свободный слой, причём очень необычно определяет. С северной периферии и к западу этого циклона перекачивается по-настоящему холодный воздух", — объяснил синоптик причину похолодания в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что воздушные массы, передвигающиеся с юго-запада, должны быть тёплыми. Но эти массы называются возвратным холодом, поэтому они не принесут ничего тёплого. Это происходит из-за того, что арктический воздух перекачивается не по часовой стрелке, как обычно, а против, поэтому попадает в наш регион.

В связи с этим синоптик призвал жителей столицы крепиться и готовиться к холодам, ибо до 27 апреля никакое тепло не придёт, а иногда по ночам будет минусовая температура. Потом станет потеплее, но май также будет холодным.

А Лайф напоминает, что накануне на Москву обрушился сначала ураганный ливень, а затем сразу же пошёл град. Многие горожане оказались застигнуты врасплох.

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