Москвичей предупредили о минусовой температуре и рассказали, когда вернётся тепло
Синоптик Роман Вильфанд объяснил, что в совсем не весенней погоде виноваты воздушные массы, называемые возвратным холодом.
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На Москву после пары солнечных и тёплых дней обрушилось похолодание, оно задержится в столице надолго. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Ждать, конечно, тепла придётся долго. Дело в том, что сейчас погоду определяет циклоническая деятельность. Циклон, который находится к северу от Москвы, определяет свободный слой, причём очень необычно определяет. С северной периферии и к западу этого циклона перекачивается по-настоящему холодный воздух", — объяснил синоптик причину похолодания в беседе с телеканалом "360".
Он добавил, что воздушные массы, передвигающиеся с юго-запада, должны быть тёплыми. Но эти массы называются возвратным холодом, поэтому они не принесут ничего тёплого. Это происходит из-за того, что арктический воздух перекачивается не по часовой стрелке, как обычно, а против, поэтому попадает в наш регион.
В связи с этим синоптик призвал жителей столицы крепиться и готовиться к холодам, ибо до 27 апреля никакое тепло не придёт, а иногда по ночам будет минусовая температура. Потом станет потеплее, но май также будет холодным.
А Лайф напоминает, что накануне на Москву обрушился сначала ураганный ливень, а затем сразу же пошёл град. Многие горожане оказались застигнуты врасплох.
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