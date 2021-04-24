"Нельзя сравнивать человека и муравья": В Совфеде заявили, что у РФ нет задачи "разорвать в клочья" экономику Чехии

Россия не планирует уничтожать экономику Чехии. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил сенатор Андрей Климов, комментируя возможное ограничение импорта из европейской страны.

"У России нет задачи разорвать в клочья чешскую экономику, и не стоит делать каких-то специальных здесь жестов. Это как человек идёт по улице, а на него заполз муравей. Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья", — объяснил Климов.

По мнению сенатора, многие российские инвесторы могут отказаться от своих вложений в чешскую экономику. Это будет гораздо более эффективной мерой воздействия. При этом нет никакой необходимости в каких-либо указах или официальных решениях со стороны государства.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в качестве асимметричного ответа на действия Праги Москва может запретить импорт чешского пива и других товаров.



Авторы