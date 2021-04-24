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"Нельзя сравнивать человека и муравья": В Совфеде заявили, что у РФ нет задачи "разорвать в клочья" экономику Чехии

Многие российские инвесторы могут отказаться от своих вложений в чешскую экономику, и это будет гораздо более эффективной мерой воздействия, отметил сенатор Климов.

24 апреля 2021, 19:36

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия не планирует уничтожать экономику Чехии. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил сенатор Андрей Климов, комментируя возможное ограничение импорта из европейской страны.

"У России нет задачи разорвать в клочья чешскую экономику, и не стоит делать каких-то специальных здесь жестов. Это как человек идёт по улице, а на него заполз муравей. Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья", — объяснил Климов.

"Нужно приступить к разрядке": В Госдуме оценили возможный запрет на импорт в Россию чешского пива

"Нужно приступить к разрядке": В Госдуме оценили возможный запрет на импорт в Россию чешского пива

По мнению сенатора, многие российские инвесторы могут отказаться от своих вложений в чешскую экономику. Это будет гораздо более эффективной мерой воздействия. При этом нет никакой необходимости в каких-либо указах или официальных решениях со стороны государства.

Оценён ущерб для российского рынка пива в случае запрета на импорт из Чехии

Оценён ущерб для российского рынка пива в случае запрета на импорт из Чехии

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в качестве асимметричного ответа на действия Праги Москва может запретить импорт чешского пива и других товаров.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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