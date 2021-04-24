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Масштабный сбой произошёл в работе Facebook Messenger и Instagram

Около 68% жалоб на соцсеть приходится на загрузку новостной ленты.

24 апреля 2021, 19:28
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пользователи Facebook Messenger и соцсети Instagram в ряде стран пожаловались на проблемы в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, о первых проблемах стало известно в 21:30 мск. Больше всего жалоб поступает от пользователей из США и Великобритании, но перебои наблюдаются и в ряде других стран. Около 68% жалоб на Instagram приходится на загрузку новостной ленты. Юзеры Facebook Messenger столкнулись с проблемами при получении сообщений.

Глобальный сбой: пользователи по всему миру не могут получить доступ к Facebook и Instagram

Глобальный сбой: пользователи по всему миру не могут получить доступ к Facebook и Instagram

Напомним, что 19 марта наблюдались глобальные проблемы в работе сервисов Instagram и WhatsApp. Перебои затронули несколько стран, в том числе и Россию. На устранение проблем понадобилось 40 минут.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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