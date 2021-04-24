Масштабный сбой произошёл в работе Facebook Messenger и Instagram

Пользователи Facebook Messenger и соцсети Instagram в ряде стран пожаловались на проблемы в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, о первых проблемах стало известно в 21:30 мск. Больше всего жалоб поступает от пользователей из США и Великобритании, но перебои наблюдаются и в ряде других стран. Около 68% жалоб на Instagram приходится на загрузку новостной ленты. Юзеры Facebook Messenger столкнулись с проблемами при получении сообщений.