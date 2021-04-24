Масштабный сбой произошёл в работе Facebook Messenger и Instagram
Около 68% жалоб на соцсеть приходится на загрузку новостной ленты.
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Пользователи Facebook Messenger и соцсети Instagram в ряде стран пожаловались на проблемы в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, о первых проблемах стало известно в 21:30 мск. Больше всего жалоб поступает от пользователей из США и Великобритании, но перебои наблюдаются и в ряде других стран. Около 68% жалоб на Instagram приходится на загрузку новостной ленты. Юзеры Facebook Messenger столкнулись с проблемами при получении сообщений.
Напомним, что 19 марта наблюдались глобальные проблемы в работе сервисов Instagram и WhatsApp. Перебои затронули несколько стран, в том числе и Россию. На устранение проблем понадобилось 40 минут.
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