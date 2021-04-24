Российский теннисист Карацев сенсационно обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл у первой ракетки мира Новака Джоковича и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Белграде.

Встреча продлилась 3 часа 25 минут. На счету россиянина шесть эйсов, четыре двойные ошибки и шесть брейк-пойнтов из 16. Первая ракетка мира два раза подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 28. Карацев победил со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Финал турнира пройдёт 25 апреля. В ходе него Карацев встретится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия).

Широкой публике российский теннисист стал известен после Открытого чемпионата Австралии, где он произвёл фурор, дойдя до полуфинала. Остановить Карацева смог только лидер рейтинга Новак Джокович. В финале же серб выиграл у другого россиянина — Даниила Медведева.

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