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Российский теннисист Карацев сенсационно обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

Теперь ему предстоит встретиться с победителем матча между японцем Даниэлем Таро и итальянцем Маттео Берреттини.

24 апреля 2021, 19:00
<p>Аслан Карацев. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Аслан Карацев. Фото © Twitter / ATP Tour

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл у первой ракетки мира Новака Джоковича и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Белграде.

Встреча продлилась 3 часа 25 минут. На счету россиянина шесть эйсов, четыре двойные ошибки и шесть брейк-пойнтов из 16. Первая ракетка мира два раза подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 28. Карацев победил со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Финал турнира пройдёт 25 апреля. В ходе него Карацев встретится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия).

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере

Широкой публике российский теннисист стал известен после Открытого чемпионата Австралии, где он произвёл фурор, дойдя до полуфинала. Остановить Карацева смог только лидер рейтинга Новак Джокович. В финале же серб выиграл у другого россиянина — Даниила Медведева.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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