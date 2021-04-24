В пригороде Екатеринбурга рухнул пешеходный мост. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пешеходный мост обрушился на проезжую часть Екатеринбургской кольцевой автодороги и намертво остановил движение. Как стало известно Лайфу, пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, большегруз задел пролёт моста, он обрушился. Образовалась сильная пробка. На место выехали сотрудники "Автодора". Водитель на месте происшествия пояснил, что перевозил из Асбеста в Елабугу специальное негабаритное оборудование для обработки и сортировки камней.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал Лайфу, что полиция начала проверку по факту случившегося. По его итогам будет принято процессуальное решение. Также полиция ищет владельцев негабаритного груза, которые скрылись с места происшествия.

"В момент проезда под пешеходным мостом у грузовика лопнуло сразу два колеса, от большого груза сработал механизм, в результате чего мост обрушился. В машине также находились владельцы груза, которые скрылись с места происшествия, сейчас их ищут, чтобы установить, имелось ли у них разрешение на перевоз спецоборудования", – уточнил Горелых.

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