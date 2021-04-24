Пушков предложил замедлить YouTube на период майских праздников

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил замедлить видеохостинг YouTube на период майских праздников.

"Всё время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие", — приводит слова сенатора ТАСС.

Пушков объясняет предложение тем, что YouTube не удаляет запрещённый контент и подвергает цензуре российские СМИ. Он также уверен, что замедление Роскомнадзором трафика для российских пользователей должно быть не перманентным, а носить временный характер, для этих целей идеально подойдут майские праздники.

Глава комиссии также посетовал на то, что YouTube не желает сотрудничать с Роскомнадзором и выбрал для себя скользкую тропинку, по которой уже идёт Twitter.

Ранее Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в систематической цензуре контента российских СМИ. С начала прошлого года ведомство направляло руководству сервиса десятки писем, но ответа на них не последовало.

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