Пушков предложил замедлить YouTube на период майских праздников
Подобные меры связаны с тем, что YouTube не удаляет запрещённый контент и блокирует контент российских ресурсов.
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Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил замедлить видеохостинг YouTube на период майских праздников.
"Всё время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие", — приводит слова сенатора ТАСС.
Пушков объясняет предложение тем, что YouTube не удаляет запрещённый контент и подвергает цензуре российские СМИ. Он также уверен, что замедление Роскомнадзором трафика для российских пользователей должно быть не перманентным, а носить временный характер, для этих целей идеально подойдут майские праздники.
Глава комиссии также посетовал на то, что YouTube не желает сотрудничать с Роскомнадзором и выбрал для себя скользкую тропинку, по которой уже идёт Twitter.
Ранее Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в систематической цензуре контента российских СМИ. С начала прошлого года ведомство направляло руководству сервиса десятки писем, но ответа на них не последовало.
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