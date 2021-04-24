В мире сделано более миллиарда прививок от коронавируса

В мире сделали более миллиарда противоковидных прививок. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства на 20:45 мск, в мире вакцинировалось 1 002 938 540 человек в 207 странах.

Как и прогнозировали ранее эксперты из агентства Bloomberg, порог в 1 млрд прививок был преодолён в выходные. Вывод сделан на основе темпов вакцинации — на 22 апреля сделано около 16 млн прививок.

Всего в мире ковидом заразилось свыше 145 миллионов человек, умерло около 3,1 миллиона пациентов.

Ранее в ВОЗ заявили о приближении к пику распространения коронавируса.

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