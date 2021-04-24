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В мире сделано более миллиарда прививок от коронавируса

Темпы вакцинации населения планеты увеличиваются с каждым днём.

24 апреля 2021, 18:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В мире сделали более миллиарда противоковидных прививок. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства на 20:45 мск, в мире вакцинировалось 1 002 938 540 человек в 207 странах.

Как и прогнозировали ранее эксперты из агентства Bloomberg, порог в 1 млрд прививок был преодолён в выходные. Вывод сделан на основе темпов вакцинации — на 22 апреля сделано около 16 млн прививок.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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