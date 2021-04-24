Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Ему надо взяться за ум": Сенатор Кеннеди сравнил Байдена с Лениным

Политик считает, что многие действия администрации главы Белого дома продиктованы исключительно ненавистью к Америке.

24 апреля 2021, 18:34
<p>Фото © Wikimedia Commons, Flickr / Vladimir Lenin</p>

Фото © Wikimedia Commons, Flickr / Vladimir Lenin

Американцев из-за политики президента Джо Байдена ждёт жизнь в "имитации ада". Такое заявление сделал американский сенатор Джон Кеннеди.

"Меня разочаровывает президент Байден", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Политик считает, что многие действия администрации главы Белого дома продиктованы исключительно ненавистью к Америке. Сенатор также добавил, что был в курсе левых взглядов Байдена, но не ожидал, что тот будет ещё левее Ленина. Кеннеди посоветовал Байдену наконец-то "взяться за ум".

Худшая за 40 лет: экс-министр оценил экономическую политику США

Худшая за 40 лет: экс-министр оценил экономическую политику США

Больше всего сенатора разочаровывает поддержка однопартийцами нынешнего президента США закона о прекращении финансирования полиции, который стал очень популярным после убийства Джорджа Флойда. Кеннеди напомнил согражданам, что среди служителей закона есть много афроамериканцев и они ходят на службу не для того, чтобы нанести кому-нибудь вред.

Ранее британцы раскритиковали Байдена за слова в адрес президента РФ Владимира Путина.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Историческая ошибка": Алиев и Эрдоган обсудили заявление Байдена о признании геноцида армян

сегодня в 18:42

Пашинян поблагодарил Байдена за признание геноцида армянского народа

сегодня в 16:36

В мире сделано более миллиарда прививок от коронавируса

сегодня в 18:47

Разработчики "Спутника V" призвали Словакию раскрыть детали контракта с Pfizer

сегодня в 18:25

Откат пенсионной реформы, базовый доход и зарплата за воспитание детей: чем справедливороссы привлекают электорат

сегодня в 18:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1