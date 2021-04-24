"Ему надо взяться за ум": Сенатор Кеннеди сравнил Байдена с Лениным

Американцев из-за политики президента Джо Байдена ждёт жизнь в "имитации ада". Такое заявление сделал американский сенатор Джон Кеннеди.

"Меня разочаровывает президент Байден", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Политик считает, что многие действия администрации главы Белого дома продиктованы исключительно ненавистью к Америке. Сенатор также добавил, что был в курсе левых взглядов Байдена, но не ожидал, что тот будет ещё левее Ленина. Кеннеди посоветовал Байдену наконец-то "взяться за ум".

Больше всего сенатора разочаровывает поддержка однопартийцами нынешнего президента США закона о прекращении финансирования полиции, который стал очень популярным после убийства Джорджа Флойда. Кеннеди напомнил согражданам, что среди служителей закона есть много афроамериканцев и они ходят на службу не для того, чтобы нанести кому-нибудь вред.

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