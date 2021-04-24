СМИ рассказали о тщетных попытках Украины раздобыть подержанные немецкие корабли

Украина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие. Причём ранее Киев просил у Берлина подержанные немецкие корветы, однако данные попытки оказались безрезультатны, пишет издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

По его данным, Незалежной нужно оружие, "с помощью которого она могла бы защитить своё черноморское побережье от вторжения". Имеется в виду военная техника для противовоздушной обороны и оборудование для разминирования.

"Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы", — говорится в статье.

Информированные источники издания отметили, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "оказал сопротивление" в вопросе передачи Украине немецких корветов. А вот министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу "открытость".

В итоге, несмотря на то, что ранее Киеву так и не удалось заполучить подержанные немецкие корабли, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что "было бы неправильно исключить поставку исключительно оборонительных систем оружия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена помочь Украине вступить в НАТО, отметив, что Киеву нужно больше денег и оружия.

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