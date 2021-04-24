Оценён ущерб для российского рынка пива в случае запрета на импорт из Чехии

"Наше внутреннее производство — это 8 миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните 8 миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет — не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие. Чехия не является главным экспортёром пива в Россию, главный экспортёр — это Германия. Она примерно в два раза больше поставляет сюда. От того, что чешское пиво уйдёт с рынка, никаких угроз нет, никакой трагедии в этом нет", — объяснил Лебедев.