Оценён ущерб для российского рынка пива в случае запрета на импорт из Чехии
По мнению экспертов, проблемы могут возникнуть с ввозом так называемого жатецкого хмеля. Это чешский пивной хмель, который нередко используется при изготовлении российской продукции.
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Пивная индустрия в России в целом вряд ли пострадает от запрета на импорт пива из Чехии. Таким мнением поделился исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пивобезалкогольного рынка" Камаль Лебедев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Наше внутреннее производство — это 8 миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните 8 миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет — не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие. Чехия не является главным экспортёром пива в Россию, главный экспортёр — это Германия. Она примерно в два раза больше поставляет сюда. От того, что чешское пиво уйдёт с рынка, никаких угроз нет, никакой трагедии в этом нет", — объяснил Лебедев.
Вместе с тем эксперт отметил, что теоретически проблемы могут возникнуть с ввозом так называемого жатецкого хмеля. Это чешский пивной хмель, который нередко используется при изготовлении российской продукции и встречается в качестве маркетингового хода.
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в качестве асимметричного ответа на действия Праги Москва может запретить импорт чешского пива и других товаров.
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