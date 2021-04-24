Мачеха-трансгендер Ким Кардашьян решила побороться за пост губернатора Калифорнии

Трансгендерная мачеха инста-дивы Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер, до смены пола известная как Брюс Дженнер, решила баллотироваться на пост губернатора штата Калифорния от Республиканской партии. Если она выиграет выборы, то станет первым губернатором-трансгендером в истории Соединённых Штатов.

71-летняя американка написала в своём твиттере, что за десятилетие "блеск Золотого штата сошёл на нет из-за однопартийного правления". Дженнер убеждена, что она единственный человек, который может положить конец провальным временам Гэвина Ньюсома, который является нынешним главой штата.

Как пишет CBS, для инициирования досрочных выборов губернатора штата нужно около 1,5 миллиона подписей местных жителей. Сторонники отставки Ньюсома в марте смогли получить более 2,1 миллиона голосов. Когда данные подписи проверят, пройдёт голосование. В бюллетене будет два вопроса. Первый: следует ли отозвать Ньюсома? Второй: кто должен его заменить? Чтобы отозвать кандидатуру Ньюсома, Дженнер необходимо набрать большинство голосов.

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