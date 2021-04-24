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Мачеха-трансгендер Ким Кардашьян решила побороться за пост губернатора Калифорнии

Кейтлин Дженнер убеждена, что нынешний глава штата Гэвин Ньюсом свёл на нет весь его "блеск".

24 апреля 2021, 17:27
<p>Фото © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

Трансгендерная мачеха инста-дивы Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер, до смены пола известная как Брюс Дженнер, решила баллотироваться на пост губернатора штата Калифорния от Республиканской партии. Если она выиграет выборы, то станет первым губернатором-трансгендером в истории Соединённых Штатов.

71-летняя американка написала в своём твиттере, что за десятилетие "блеск Золотого штата сошёл на нет из-за однопартийного правления". Дженнер убеждена, что она единственный человек, который может положить конец провальным временам Гэвина Ньюсома, который является нынешним главой штата.

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Британская спецслужба MI6 вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой

Как пишет CBS, для инициирования досрочных выборов губернатора штата нужно около 1,5 миллиона подписей местных жителей. Сторонники отставки Ньюсома в марте смогли получить более 2,1 миллиона голосов. Когда данные подписи проверят, пройдёт голосование. В бюллетене будет два вопроса. Первый: следует ли отозвать Ньюсома? Второй: кто должен его заменить? Чтобы отозвать кандидатуру Ньюсома, Дженнер необходимо набрать большинство голосов.

Ранее Лайф рассказывал, как женщина-трансгендер стала помощником главы Минздрава США.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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