Названа причина пожара в Башкирии, унёсшего жизни двоих детей и двоих взрослых

Названа предварительная причина пожара в Башкирии, унёсшего жизни двоих детей и двоих взрослых. Видео © LIFE

Предварительной причиной пожара в частном доме в Башкирии, где погибли двое детей и двое взрослых, является неисправность электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность электропроводки", — говорится в публикации.

Как рассказали Лайфу местные жители, семья арендовала этот дом около трёх лет назад.

"Мы уже вышли, когда догорала крыша. Нормальная семья, двое детей. Где-то около двух-трёх лет снимали они дом. Ничего, всегда порядок, всегда нормально было", — рассказали они.

В момент пожара в доме находились отец семейства, двое детей в возрасте двух и 11 лет, а также их тётя по маминой линии. Мать была на работе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Утёс Пермского края произошёл страшный пожар, в результате которого четверо детей погибли. В момент возгорания никого из взрослых дома не было. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержана мать погибших детей.

Авторы