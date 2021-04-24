Названа причина пожара в Башкирии, унёсшего жизни двоих детей и двоих взрослых
Как рассказали соседи, семья заехала в частный дом несколько лет назад и никогда не привлекала к себе лишнего внимания.
Фото © LIFE
Названа предварительная причина пожара в Башкирии, унёсшего жизни двоих детей и двоих взрослых. Видео © LIFE
Предварительной причиной пожара в частном доме в Башкирии, где погибли двое детей и двое взрослых, является неисправность электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность электропроводки", — говорится в публикации.
Как рассказали Лайфу местные жители, семья арендовала этот дом около трёх лет назад.
"Мы уже вышли, когда догорала крыша. Нормальная семья, двое детей. Где-то около двух-трёх лет снимали они дом. Ничего, всегда порядок, всегда нормально было", — рассказали они.
В момент пожара в доме находились отец семейства, двое детей в возрасте двух и 11 лет, а также их тётя по маминой линии. Мать была на работе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Утёс Пермского края произошёл страшный пожар, в результате которого четверо детей погибли. В момент возгорания никого из взрослых дома не было. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержана мать погибших детей.
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