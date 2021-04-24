От удара отлетели в сторону: в Петербурге машина на пешеходном переходе сбила двух детей на самокате — видео

В Петербурге машина сбила двух детей на самокате. Видео © "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге автомобиль "Хонда" сбил двух девочек-подростков в возрасте 10 и 16 лет на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео с камеры наблюдения.

Как сообщает "Mash на Мойке", инцидент произошёл сегодня на Наличной улице на Васильевском острове. Двое детей ехали на одном самокате и, не убедившись в безопасности, решили пересечь дорогу. Хоть они и выбрали для этого зебру, но с самоката слезать не стали. В результате от удара один ребёнок отлетел в сторону.

Водитель иномарки рассказал, что не успел затормозить, однако отметил, что дети должны были переходить дорогу пешком. Сейчас девочки находятся в больнице с травмами головы и ног.

Ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае автобус насмерть сбил ребёнка, который решил пересечь дорогу на велосипеде.

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