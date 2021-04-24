Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Решение было принято единогласно по итогам съезда партии.
Геннадий Зюганов, действующий лидер КПРФ, единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии.
Соответствующее решение принято организационным пленумом ЦК по итогам съезда партии в субботу, подтвердил пресс-секретарь Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко.
"Геннадий Зюганов единогласно избран председателем ЦК", — приводит слова парламентария ТАСС.
76-летний политик возглавляет ЦК КПРФ с 14 февраля 1993 года.
Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на грядущем съезде КПРФ будет избран новый глава партии и им станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. В результате прогноз политика не оправдался.