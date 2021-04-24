Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на грядущем съезде КПРФ будет избран новый глава партии и им станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. В результате прогноз политика не оправдался.