Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
Решение было принято единогласно по итогам съезда партии.
Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Геннадий Зюганов, действующий лидер КПРФ, единогласно переизбран на пост председателя центрального комитета (ЦК) партии.
Соответствующее решение принято организационным пленумом ЦК по итогам съезда партии в субботу, подтвердил пресс-секретарь Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко.
"Геннадий Зюганов единогласно избран председателем ЦК", — приводит слова парламентария ТАСС.
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76-летний политик возглавляет ЦК КПРФ с 14 февраля 1993 года.
Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на грядущем съезде КПРФ будет избран новый глава партии и им станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. В результате прогноз политика не оправдался.
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