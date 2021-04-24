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Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Решение было принято единогласно по итогам съезда партии.

24 апреля 2021, 16:45
<p>Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Геннадий Зюганов, действующий лидер КПРФ, единогласно переизбран на пост председателя центрального комитета (ЦК) партии.

Соответствующее решение принято организационным пленумом ЦК по итогам съезда партии в субботу, подтвердил пресс-секретарь Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко.

"Геннадий Зюганов единогласно избран председателем ЦК", — приводит слова парламентария ТАСС.

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76-летний политик возглавляет ЦК КПРФ с 14 февраля 1993 года.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на грядущем съезде КПРФ будет избран новый глава партии и им станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. В результате прогноз политика не оправдался.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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