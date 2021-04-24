Пашинян поблагодарил Байдена за признание геноцида армянского народа
Премьер подчеркнул, что решение президента США является мощным шагом на пути истины и исторической справедливости.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Премьер-министр Армении выразил признательность президенту США Джо Байдену за официальное признание геноцида армянского народа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Армении.
"Высоко ценю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути истины, исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян", — говорится в заявлении.
Лайф рассказывал, что ещё два года назад Сенат США принял постановление о необходимости официального признания геноцида армян. Этим жестом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память убитых людей. Сегодня в официальном заявлении Байден признал геноцид армян.
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