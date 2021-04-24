Пашинян поблагодарил Байдена за признание геноцида армянского народа

Лайф рассказывал, что ещё два года назад Сенат США принял постановление о необходимости официального признания геноцида армян. Этим жестом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память убитых людей. Сегодня в официальном заявлении Байден признал геноцид армян.