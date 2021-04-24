В Сирии загорелся танкер после атаки беспилотника
Местные власти сообщают, что БПЛА появился со стороны морского пространства Ливана.
Фото © SANA
Атака беспилотника привела к пожару на судне, стоящем на рейде в бухте сирийского порта Банияс в 35 километрах к северу от Тартуса, второго по величине города страны. Об этом сообщает агентство SANA.
По данным Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, беспилотный летательный аппарат появился в небе со стороны Ливана. Спасательные службы страны пытаются локализовать пожар.
Ранее сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля. При этом в Иерусалиме утверждают, что их военные атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.
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