В Сирии загорелся танкер после атаки беспилотника

Атака беспилотника привела к пожару на судне, стоящем на рейде в бухте сирийского порта Банияс в 35 километрах к северу от Тартуса, второго по величине города страны. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, беспилотный летательный аппарат появился в небе со стороны Ливана. Спасательные службы страны пытаются локализовать пожар.

Ранее сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля. При этом в Иерусалиме утверждают, что их военные атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.

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