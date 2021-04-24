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В Сирии загорелся танкер после атаки беспилотника

Местные власти сообщают, что БПЛА появился со стороны морского пространства Ливана.

24 апреля 2021, 16:13
<p>Фото © <a href="http://www.sana.sy/?p=1366606" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SANA</a></p>

Фото © SANA

Атака беспилотника привела к пожару на судне, стоящем на рейде в бухте сирийского порта Банияс в 35 километрах к северу от Тартуса, второго по величине города страны. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, беспилотный летательный аппарат появился в небе со стороны Ливана. Спасательные службы страны пытаются локализовать пожар.

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Ранее сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля. При этом в Иерусалиме утверждают, что их военные атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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