Байден официально признал геноцид армян

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Об этом он сообщил в своём официальном заявлении.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний", — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, Сенат США постановил необходимость официального признания геноцида армян ещё два года назад. Таким образом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память погибших людей.

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