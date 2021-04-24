Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление
Мевлют Чавушоглу считает, что это политический оппортунизм, который предаёт справедливость и мир во всём мире.
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Сказанное не может переписать историю. Такими словами глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян. Пост опубликован в "Твиттере".
“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021
Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.
Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.#1915Olayları
"Слова не могут изменить или переписать историю. Мы не можем учиться своей собственной истории у кого бы то ни было. Политический оппортунизм является величайшим предательством мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление [Байдена. — Прим. Лайфа], целиком и полностью основанное на популизме", — заявил Чавушоглу.
Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации, сообщив об этом в своём официальном заявлении.
Сенат США постановил необходимость официального признания геноцида армян ещё два года назад. Таким образом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память погибших людей.
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