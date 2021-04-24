Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Сказанное не может переписать историю. Такими словами глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян. Пост опубликован в "Твиттере".

“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”



Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.



Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.#1915Olayları — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021

"Слова не могут изменить или переписать историю. Мы не можем учиться своей собственной истории у кого бы то ни было. Политический оппортунизм является величайшим предательством мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление [Байдена. — Прим. Лайфа], целиком и полностью основанное на популизме", — заявил Чавушоглу.

Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации, сообщив об этом в своём официальном заявлении.

Сенат США постановил необходимость официального признания геноцида армян ещё два года назад. Таким образом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память погибших людей.

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